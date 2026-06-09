Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Бельгия. Про-Лига 2025/2026 Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022