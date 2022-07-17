Егор Дорохов - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Дорохов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Златоуст
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Дорохов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Златоуст
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|30.07.2022
|1' -76'
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|51'
|24.07.2022
|59' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Велес (Москва)
|17.07.2022
|59' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|80'