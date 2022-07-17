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    Егор Дорохов - статистика

    #86 | Нападающий
    Имя Егор
    Фамилия Дорохов
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Родной город Златоуст
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 2000 (22 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Уфа (Уфа)
    06.08.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    30.07.2022 1' -76' Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    51'
    24.07.2022 59' -90' Динамо Мх (Махачкала) 1:0 Велес (Москва)
    17.07.2022 59' -90' Велес (Москва) 2:1 Балтика (Калининград)
    80'
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