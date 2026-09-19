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Англия. Первая лига
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Блэкпул
Джош Боулер
Статистика
€ 600 тыс
Джош Боулер - статистика
Блэкпул
5 марта 1999 (27)
#11 | Нападающий
175 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Блэкпул
2 : 4
19.09.2026
Плимут Аргайл
1' - 90'
70'
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 2
12.09.2026
Бромли
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Рединг
3 : 1
05.09.2026
Блэкпул
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
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П
Ж
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Блэкпул
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Блэкпул
1 : 4
25.08.2026
Линкольн
1' - 64'
57'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Гримсби Таун
1 : 3
08.08.2026
Блэкпул
1' - 90'
58'
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