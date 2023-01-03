Карлес Сория - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Карлес
|Фамилия
|Сория
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Карлес
|Фамилия
|Сория
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|25
|0
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|07.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|32'
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|10.11.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|63'
|31.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|63'
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|10.10.2022
|1' -88'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|27'
|17.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|3:0
|ПАС (Яннина)
|10.09.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|88'
|04.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|13'
|21.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)