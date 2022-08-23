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    Джонатан Томкинсон - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Томкинсон
    Команда Норвич Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
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