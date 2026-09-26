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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 200 тыс

Джонатан Томкинсон - статистика

Челтенхэм
11 апреля 2002 (24)
#3 | Защитник
190 см
США
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
2 : 1
26.09.2026
Честерфилд
1' - 90'
37'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
19.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
85'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Челтенхэм
2 : 2
05.09.2026
Гримсби Таун
1' - 90'
28'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
3 : 2
01.09.2026
Йорк Сити
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челтенхэм
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челтенхэм
0 : 2
10.01.2026
Лестер
1' - 90'
87'
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