Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Команды
Челтенхэм
Джонатан Томкинсон
Статистика
€ 200 тыс
Джонатан Томкинсон - статистика
Челтенхэм
11 апреля 2002 (24)
#3 | Защитник
190 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
2 : 1
26.09.2026
Честерфилд
1' - 90'
37'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
19.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
85'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Челтенхэм
2 : 2
05.09.2026
Гримсби Таун
1' - 90'
28'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
3 : 2
01.09.2026
Йорк Сити
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челтенхэм
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челтенхэм
0 : 2
10.01.2026
Лестер
1' - 90'
87'
Главные новости
Роналду грозит дисквалификация
09:34
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
3
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
1
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
3
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
6
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
2
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+