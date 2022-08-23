Джонатан Томкинсон - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Томкинсон
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Томкинсон
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)