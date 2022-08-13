Эллиот Торп - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Эллиот
|Фамилия
|Торп
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Эллиот
|Фамилия
|Торп
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|1' - 46'
|Гримсби Таун
|3:0
|Лутон Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|16.08.2022
|86' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|13.08.2022
|62' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Престон (Престон)