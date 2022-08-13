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    Эллиот Торп - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Эллиот
    Фамилия Торп
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 ноября 2000 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 1' - 46' Гримсби Таун 3:0 Лутон Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2023 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    20.08.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    16.08.2022 86' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    13.08.2022 62' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:1 Престон (Престон)
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