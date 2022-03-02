Вадим Карев - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Карев
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Карев
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.03.2022
|81' -90'
|Спартак (Москва)
|6:1
|Кубань (Краснодар)