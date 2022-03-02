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    Вадим Карев - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Вадим
    Фамилия Карев
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 2001 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.03.2022 81' -90' Спартак (Москва) 6:1 Кубань (Краснодар)
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