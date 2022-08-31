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    Георгий Сулаквелидзе - статистика

    #78 | Полузащитник
    Имя Георгий
    Фамилия Сулаквелидзе
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 2001 (21 год)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.02.2023 Был в запасе ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    06.02.2023 75' - 90' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    28.09.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    13.09.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
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