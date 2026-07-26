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Вторая Лига Б группа 2
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Георгий Сулаквелидзе
Статистика
Георгий Сулаквелидзе - статистика
Космос
18 апреля 2001 (25), Москва
#9 | Полузащитник
177 см
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Команда
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Космос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
78' - 90'
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