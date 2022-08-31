Георгий Сулаквелидзе - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Сулаквелидзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Сулаквелидзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|75' - 90'
|Динамо
|4:1
|Енисей
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)