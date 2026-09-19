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Англия. Первая лига
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Оксфорд
Петер Киосо
Статистика
€ 750 тыс
Петер Киосо - статистика
Оксфорд
15 августа 1999 (27)
#30 | Защитник
183 см
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Оксфорд
1 : 1
19.09.2026
Кембридж Юнайтед
1' - 70'
Англия. Первая лига, 6 тур
Оксфорд
3 : 0
12.09.2026
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Лестер
0 : 4
05.09.2026
Оксфорд
1' - 81'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оксфорд
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Оксфорд
2 : 0
13.08.2024
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
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