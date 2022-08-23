Джош Найт - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Найт
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Найт
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|64'