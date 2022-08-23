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    Джош Найт - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Джош
    Фамилия Найт
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Лестер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Стивенидж (Стивэнейдж) 1:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    64'
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