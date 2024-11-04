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Dylan Teves
Статистика
Dylan Teves - статистика
Завершил карьеру
#99 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
1 : 1
04.11.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 3
03.10.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сиэтл
1 : 0
29.09.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Сиэтл
2 : 2
19.09.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Сиэтл
2 : 0
16.09.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
0 : 4
08.09.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Остин
0 : 1
14.07.2024
Сиэтл
86' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 1
30.06.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Сиэтл
3 : 2
23.06.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
2 : 0
16.06.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Канзаc Сити
2 : 1
09.06.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
1 : 1
30.05.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сент-Луис
1 : 2
26.05.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
1 : 1
19.05.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
16.05.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Портленд
1 : 2
12.05.2024
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
0 : 0
06.05.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Филадельфия Юнион
2 : 3
01.05.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Даллас
0 : 0
14.04.2024
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
5 : 0
07.04.2024
Монреаль
88' - 90'
90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
31.03.2024
Сиэтл
85' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Хосе
3 : 2
24.03.2024
Сиэтл
1' - 74'
52'
США. МЛС, 5 тур
Сиэтл
1 : 1
16.03.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
25.02.2024
Сиэтл
Был в запасе
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