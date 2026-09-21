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Румыния. Лига I
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Оцелул
Rafael Brito
Статистика
Rafael Brito - статистика
Оцелул
#8 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
2 : 3
21.09.2026
Корвинул Хунедоара
70' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
24
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Переходные матчи
Каза Пиа
2 : 0
28.05.2026
Торренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, Переходные матчи
Торренсе
0 : 0
20.05.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 34 тур
Каза Пиа
1 : 1
16.05.2026
Риу Аве
59' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
1' - 58'
51'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 1
27.04.2026
Каза Пиа
1' - 90'
26'
Португалия. Примейра, 26 тур
Каза Пиа
0 : 1
23.04.2026
Брага
71' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Каза Пиа
0 : 0
18.04.2026
Санта-Клара
1' - 73'
Португалия. Примейра, 29 тур
Алверка
3 : 1
12.04.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
1 : 1
06.04.2026
Бенфика
1' - 87'
78'
86'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
4 : 0
20.03.2026
Каза Пиа
1' - 57'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 0
07.03.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
1 : 1
01.03.2026
Морейренcе
1' - 83'
65'
Португалия. Примейра, 23 тур
Фамаликан
2 : 0
23.02.2026
Каза Пиа
1' - 85'
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
3 : 2
14.02.2026
Арука
1' - 84'
21'
Португалия. Примейра, 21 тур
Насьональ
0 : 0
08.02.2026
Каза Пиа
1' - 71'
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
2 : 1
02.02.2026
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
1' - 80'
5'
Португалия. Примейра, 18 тур
Спортинг
3 : 0
16.01.2026
Каза Пиа
85' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Риу Аве
3 : 1
04.01.2026
Каза Пиа
1' - 62'
Португалия. Примейра, 16 тур
Каза Пиа
0 : 0
28.12.2025
Витория Гимараеш
1' - 74'
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
1 : 2
21.12.2025
Каза Пиа
69' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
65' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
1 : 0
06.12.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
1' - 62'
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
2 : 2
09.11.2025
Каза Пиа
1' - 76'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
3 : 5
01.11.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
2 : 2
03.10.2025
Эшторил
88' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
27.09.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
4 : 0
24.08.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 2
08.08.2025
Спортинг
1' - 57'
25'
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