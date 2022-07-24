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    Мориц Освальд - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Мориц
    Фамилия Освальд
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 2002 (21 год)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 86' - 90' Вольфсберг 1:2 Рапид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 Был в запасе Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    10.02.2023 Был в запасе Штурм 1:0 Рапид Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    26.02.2023 86' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    19.02.2023 Был в запасе Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    10.02.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
    14.08.2022 1' -89' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    60'
    24.07.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
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