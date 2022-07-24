Мориц Освальд - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Освальд
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2002 (21 год)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Освальд
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2002 (21 год)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|86' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рапид
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Штурм
|1:0
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|86' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|14.08.2022
|1' -89'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|60'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)