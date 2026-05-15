Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Каспер Хойер - статистика

Ризеспор
20 ноября 1994 (31), Копенгаген
#5 | Защитник
184 см
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
32
0
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
2 : 2
15.05.2026
Бешикташ
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор
4 : 0
09.05.2026
Ризеспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 2
01.05.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 2
17.04.2026
Ризеспор
1' - 87'
40'
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
4 : 1
09.04.2026
Самсунспор
1' - 79'
45'
70'
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
1' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
1' - 62'
61'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
0 : 3
28.02.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
20.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
14.02.2026
Ризеспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
0 : 3
08.02.2026
Галатасарай
1' - 75'
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
31.01.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
1 : 1
25.01.2026
Аланьяспор
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гезтепе
3 : 1
19.01.2026
Ризеспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 0
20.12.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 0
13.12.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
06.12.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
2 : 5
23.11.2025
Фенербахче
1' - 83'
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
1 : 0
03.11.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор
1 : 1
27.10.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 0
22.10.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 80'
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
1 : 2
18.10.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
1 : 2
28.09.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
1' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Галатасарай
3 : 1
30.08.2025
Ризеспор
1' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
0 : 0
16.08.2025
Ризеспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
0 : 3
10.08.2025
Гезтепе
1' - 90'
Главные новости
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Батраков рассказал о повышенном внимании к себе в Турции
08:30
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
3
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
5
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
1
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+