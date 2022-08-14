Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андер Мартин - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Андер
    Фамилия Мартин
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 ноября 2000 (22 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 Был в запасе Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11