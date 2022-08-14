Андер Мартин - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.01.2023
|65' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|08.01.2023
|85' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)