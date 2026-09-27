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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Томаш Араужо
Статистика
€ 30 млн
Томаш Араужо - статистика
Бенфика
16 мая 2002 (24)
#44 | Защитник
187 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
1' - 90'
61'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
1' - 90'
24'
Лига Европы, 3 раунд
Хартс
1 : 1
13.08.2026
Бенфика
1' - 46'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
1' - 90'
23'
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Санкт-Галлен
2 : 1
23.07.2026
Бенфика
Был в запасе
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