Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Дудник - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Дудник
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2009 1' -46' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Краснодар (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11