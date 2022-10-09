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    Мадс Тюхосен - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Мадс
    Фамилия Тюхосен
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Родной город Вайле
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 63' Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    23.02.2023 72' - 90' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    20.02.2023 59' - 90' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    85'
    16.02.2023 Был в запасе Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 14 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -63' Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.02.2023 59' -90' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    85'
    13.11.2022 46' -90' Рандерс (Рандерс) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    07.11.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 0:0 Нордшелланд (Фарум)
    31.10.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22.10.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    78'
    16.10.2022 1' -62' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    09.10.2022 1' -69' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    02.10.2022 1' -46' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 57' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    11.09.2022 79' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    04.09.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    29.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    20.08.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    76'
    12.08.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    29.07.2022 77' -90' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    22.07.2022 1' -72' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    15.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
    61'
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