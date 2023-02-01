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    Джастин Че - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Джастин
    Фамилия Че
    Команда Хоффенхайм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2023 79' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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