Джастин Че - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Че
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Че
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|79' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)