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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Джастин Че
Статистика
€ 800 тыс
Джастин Че - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
18 ноября 2003 (22)
#2 | Защитник
185 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
14
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 88'
88'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
1' - 90'
59'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
26.07.2026
Шарлотт
1' - 90'
90'
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 69'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
65' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
80' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
89'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
1' - 90'
50'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 2
22.02.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
49'
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