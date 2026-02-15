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Чехия. Шанс Лига
Команды
Баник
Petr Jaroň
Статистика
Petr Jaroň - статистика
Баник
#14 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Слован
1 : 0
15.02.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Баник
2 : 0
07.02.2026
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Баник
1 : 4
13.12.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Карвина
0 : 0
07.12.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
3 : 1
29.11.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
1 : 0
22.11.2025
Баник
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
0 : 1
08.11.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
2 : 0
01.11.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Виктория
2 : 0
26.10.2025
Баник
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Баник
0 : 1
19.10.2025
Градец-Кралове
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Фастав
1 : 1
05.10.2025
Баник
74' - 90'
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