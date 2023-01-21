Йохан Бакайоко - статистика
#54 | Нападающий
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Бакайоко
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Бакайоко
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 64'
|РКС Ваалвейк
|0:1
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|35'
|26.02.2023
|1' - 63'
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|9' 57'
|23.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 87'
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|41'
|16.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|14
|5
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -64'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|35'
|26.02.2023
|1' -63'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Твенте (Энсхеде)
|9' 57'
|19.02.2023
|1' -87'
|Утрехт (Утрехт)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|41'
|11.02.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|73'
|05.02.2023
|17' -71'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|46'
|28.01.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|24.01.2023
|1' -45'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|29'
|21.01.2023
|32' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|48'
|15.01.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|30.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|75' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:1
|Утрехт (Утрехт)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|3:0
|ПСВ (Эйндховен)
|18.09.2022
|74' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|90'
|11.09.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|03.09.2022
|1' -55'
|Твенте (Энсхеде)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|31.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|7:1
|Волендам (Волендам)
|79'
|28.08.2022
|1' -75'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:6
|ПСВ (Эйндховен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|06.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)
|18'