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    Йохан Бакайоко - статистика

    #54 | Нападающий
    Имя Йохан
    Фамилия Бакайоко
    Команда ПСВ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 64' РКС Ваалвейк 0:1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 24 тур
    35'
    26.02.2023 1' - 63' ПСВ 3:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур
    9' 57'
    23.02.2023 1' - 90' ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 87' Утрехт 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 22 тур
    41'
    16.02.2023 Был в запасе Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    73'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 14 5 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -64' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    35'
    26.02.2023 1' -63' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Твенте (Энсхеде)
    9' 57'
    19.02.2023 1' -87' Утрехт (Утрехт) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    41'
    11.02.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    73'
    05.02.2023 17' -71' Фейеноорд (Роттердам) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    46'
    28.01.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    24.01.2023 1' -45' Эммен (Эммен) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    29'
    21.01.2023 32' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Витесс (Арнем)
    48'
    15.01.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    06.11.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    30.10.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    23.10.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
    16.10.2022 75' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:1 Утрехт (Утрехт)
    09.10.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    01.10.2022 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 3:0 ПСВ (Эйндховен)
    18.09.2022 74' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:3 Фейеноорд (Роттердам)
    90'
    11.09.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    03.09.2022 1' -55' Твенте (Энсхеде) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    31.08.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 7:1 Волендам (Волендам)
    79'
    28.08.2022 1' -75' Экселсиор (Роттердам) 1:6 ПСВ (Эйндховен)
    13.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
    06.08.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:1 Эммен (Эммен)
    18'
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