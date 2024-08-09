Статистика по турнирам

Польша. Экстракласа 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022