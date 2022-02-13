Матеуш Прашелик - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Прашелик
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Прашелик
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:3
|Верона (Верона)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Милан (Милан)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Верона (Верона)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Верона (Верона)
|04.04.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|13.02.2022
|73' -90'
|Верона (Верона)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|06.02.2022
|84' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Верона (Верона)