Димитрийе Каменович - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Димитрийе
|Фамилия
|Каменович
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 2000 (22 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Димитрийе
|Фамилия
|Каменович
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Спарта
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Фастав
|2:3
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Богемианс 1905
|2:6
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Спарта
|4:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|3:3
|Верона (Верона)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Лацио (Рим)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|3:4
|Лацио (Рим)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Милан (Милан)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:4
|Лацио (Рим)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Лацио (Рим)
|14.03.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Лацио (Рим)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лацио (Рим)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Болонья (Болонья)