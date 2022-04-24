Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Димитрийе Каменович - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Димитрийе
    Фамилия Каменович
    Команда Спарта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июля 2000 (22 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Спарта 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 Был в запасе Фастав 2:3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 Был в запасе Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 Был в запасе Богемианс 1905 2:6 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    05.02.2023 Был в запасе Спарта 4:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 46' -90' Лацио (Рим) 3:3 Верона (Верона)
    16.05.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:2 Лацио (Рим)
    07.05.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.04.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 3:4 Лацио (Рим)
    24.04.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Милан (Милан)
    16.04.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    10.04.2022 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:4 Лацио (Рим)
    02.04.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    20.03.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Лацио (Рим)
    14.03.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Венеция (Венеция)
    05.03.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:3 Лацио (Рим)
    27.02.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Наполи (Неаполь)
    20.02.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лацио (Рим)
    12.02.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Болонья (Болонья)
    • Читайте нас: 
    11