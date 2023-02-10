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    Денсо Касиус - статистика

    #71 | Защитник
    Имя Денсо
    Фамилия Касиус
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    26.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    90'
    19.02.2023 1' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    85'
    10.02.2023 1' -90' Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
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