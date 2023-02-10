Денсо Касиус - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Денсо
|Фамилия
|Касиус
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Денсо
|Фамилия
|Касиус
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|90'
|19.02.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|85'
|10.02.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)