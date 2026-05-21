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€ 100 тыс

Абдулрахман Аль-Обейд - статистика

Дамак
30 апреля 1993 (33)
#13 | Защитник
172 см
Саудовская Аравия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дамак
26
0
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
77'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
1' - 74'
73'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
1' - 65'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 0
23.04.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Дамак
1 : 1
09.04.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Ахли
3 : 0
04.04.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Нажма
1 : 3
12.03.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Дамак
3 : 0
05.03.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
60'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фат
1 : 1
26.02.2026
Дамак
1' - 90'
16'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак
0 : 1
23.02.2026
Аль-Ахли
1' - 88'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак
1 : 3
20.02.2026
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
2 : 1
12.02.2026
Аль-Таавун
86' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
06.02.2026
Дамак
1' - 82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Дамак
0 : 0
03.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Неом
3 : 0
30.01.2026
Дамак
1' - 86'
9'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хазм
2 : 1
26.01.2026
Дамак
1' - 90'
49'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак
1 : 2
21.01.2026
Аль-Наср
1' - 90'
68'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 1
17.01.2026
Дамак
1' - 90'
80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
1 : 1
13.01.2026
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
4 : 0
09.01.2026
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Дамак
0 : 2
04.01.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
27.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Дамак
0 : 0
22.11.2025
Аль-Нажма
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Рияд
1 : 1
06.11.2025
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Дамак
1 : 1
30.10.2025
Аль-Фат
81' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
1 : 3
26.09.2025
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд
2 : 1
18.09.2025
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
1 : 1
28.08.2025
Аль-Хазм
89' - 90'
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