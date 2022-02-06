Мохаммед Джахфали - статистика
#70 | Защитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Джахфали
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Джахфали
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|07.02.2023
|Был в запасе
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|89'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|46' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|0:4
|Аль-Ахли (Каир)
|09.02.2022
|Был в запасе
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|0:1
|Челси (Лондон)
|06.02.2022
|83' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|6:1
|Аль-Джазира (Абу-Даби)
|88'