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    Мохаммед Джахфали - статистика

    #70 | Защитник
    Имя Мохаммед
    Фамилия Джахфали
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 октября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    07.02.2023 Был в запасе Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    89'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хиляль 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 46' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:4 Аль-Ахли (Каир)
    09.02.2022 Был в запасе Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:1 Челси (Лондон)
    06.02.2022 83' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 6:1 Аль-Джазира (Абу-Даби)
    88'
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