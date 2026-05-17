Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Копа Судамерикана 2026 Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021