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    Джеймс Сэндс - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Сэндс
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Нью-Йорк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июля 2000 (22 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 88' - 90' Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -73' Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
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