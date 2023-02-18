Джеймс Сэндс - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Сэндс
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Сэндс
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|88' - 90'
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -73'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)