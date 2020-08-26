Максим Плопа - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Плопа
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|79
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Плопа
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2020
|1' -90'
|Велес (Москва)
|4:1
|Балтика (Калининград)