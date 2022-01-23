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    Йоанеко Луижан - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Йоанеко
    Фамилия Луижан
    Команда Бордо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 2004 (18 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 79' -90' Брест (Брест) 2:4 Бордо (Бордо)
    17.04.2022 Был в запасе Лион (Лион) 6:1 Бордо (Бордо)
    23.01.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 4:3 Страсбур (Страсбур)
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