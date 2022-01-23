Йоанеко Луижан - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Йоанеко
|Фамилия
|Луижан
|Команда
|Бордо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Йоанеко
|Фамилия
|Луижан
|Команда
|Бордо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|79' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|6:1
|Бордо (Бордо)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|4:3
|Страсбур (Страсбур)