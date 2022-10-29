Хосе Анхель Кармона - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Хосе Анхель
|Фамилия
|Кармона
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Хосе Анхель
|Фамилия
|Кармона
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 46'
|Мальорка
|0:1
|Эльче
|Испания. Примера, 24 тур
|39'
|19.02.2023
|1' - 82'
|Эльче
|0:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 22 тур
|71' 82'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|10
|2
|1
|4
|1
|Эльче
|6
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|39'
|19.02.2023
|1' -82'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|71' 82'
|15.02.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|25'
|22.01.2023
|1' -88'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|67' 13'
|16.01.2023
|1' -86'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|30.12.2022
|1' -86'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|9' 86'
|09.11.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|67' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|18.10.2022
|1' -31'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|46' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|56' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|59'
|01.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|1' -69'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|60'
|10.09.2022
|1' -73'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|26' 45' 1'
|03.09.2022
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|66'
|27.08.2022
|58' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|70'
|19.08.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)