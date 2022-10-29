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    Хосе Анхель Кармона - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Хосе Анхель
    Фамилия Кармона
    Команда Эльче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 2002 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 46' Мальорка 0:1 Эльче Испания. Примера, 24 тур
    39'
    19.02.2023 1' - 82' Эльче 0:1 Эспаньол Испания. Примера, 22 тур
    71' 82'
    15.02.2023 1' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 10 2 1 4 1
    Эльче 6 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -46' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Эльче (Эльче)
    39'
    19.02.2023 1' -82' Эльче (Эльче) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    71' 82'
    15.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    04.02.2023 1' -90' Эльче (Эльче) 3:1 Вильярреал (Вильярреал)
    25'
    22.01.2023 1' -88' Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    67' 13'
    16.01.2023 1' -86' Кадис (Кадис) 1:1 Эльче (Эльче)
    30.12.2022 1' -86' Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    9' 86'
    09.11.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    29.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.10.2022 67' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    18.10.2022 1' -31' Севилья (Севилья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    15.10.2022 46' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Севилья (Севилья)
    08.10.2022 56' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    59'
    01.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2022 1' -69' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Севилья (Севилья)
    60'
    10.09.2022 1' -73' Эспаньол (Барселона) 2:3 Севилья (Севилья)
    26' 45' 1'
    03.09.2022 46' -90' Севилья (Севилья) 0:3 Барселона (Барселона)
    66'
    27.08.2022 58' -90' Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
    70'
    19.08.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    12.08.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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