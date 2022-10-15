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    Кике Салас - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Кике
    Фамилия Салас
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 6 1 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
    21.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    14.01.2023 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Севилья (Севилья)
    08.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    30.12.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    54'
    09.11.2022 46' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    29.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    18.10.2022 58' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    86' 79' 90'
    15.10.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Севилья (Севилья)
    08.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    01.10.2022 1' -46' Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Севилья (Севилья)
    10.09.2022 1' -67' Эспаньол (Барселона) 2:3 Севилья (Севилья)
    03.09.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:3 Барселона (Барселона)
    12.08.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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