Кике Салас - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Кике
|Фамилия
|Салас
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Кике
|Фамилия
|Салас
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|6
|1
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|54'
|09.11.2022
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|18.10.2022
|58' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|86' 79' 90'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2022
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.09.2022
|1' -67'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)