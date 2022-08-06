Мика Бирет - статистика
#58 | Нападающий
|Имя
|Мика
|Фамилия
|Бирет
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Мика
|Фамилия
|Бирет
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РКС Ваалвейк
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|88' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|24.01.2023
|71' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|14.01.2023
|1' -72'
|Волендам (Волендам)
|2:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.01.2023
|1' -70'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|15.10.2022
|70' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.10.2022
|53' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|61' 80' 83'
|02.10.2022
|86' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Спарта (Роттердам)
|17.09.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:1
|Камбур (Лиуварден)
|11.09.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)