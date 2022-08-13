Том Бишоф - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Бишоф
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Том
|Фамилия
|Бишоф
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|63' - 90'
|Аугсбург
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|64' - 90'
|Хоффенхайм
|1:3
|Байер
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|63' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|11.02.2023
|64' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|Байер (Леверкузен)
|04.02.2023
|1' -46'
|Бохум (Бохум)
|5:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|28.01.2023
|1' -75'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:4
|Боруссия (Менхенгладбах)
|24.01.2023
|82' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.01.2023
|1' -66'
|Унион (Берлин)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|22.10.2022
|77' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:2
|Бохум (Бохум)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)