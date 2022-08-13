Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Том Бишоф - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Бишоф
    Команда Хоффенхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 2005 (17 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 63' - 90' Аугсбург 1:0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 64' - 90' Хоффенхайм 1:3 Байер Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11