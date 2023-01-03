Орбелин Пинеда - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Орбелин
|Фамилия
|Пинеда
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Орбелин
|Фамилия
|Пинеда
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|0:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|05.03.2023
|1' - 77'
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 78'
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 72'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 65'
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|25
|7
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|АЕК (Афины)
|05.03.2023
|1' -77'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|25.02.2023
|1' -78'
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|19.02.2023
|1' -72'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -65'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|89'
|22.01.2023
|1' -74'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|15.01.2023
|1' -72'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|51'
|08.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|68'
|03.01.2023
|1' -73'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|51'
|28.12.2022
|1' -66'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|30'
|21.12.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|1' -81'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|1' -66'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2022
|1' -46'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|30.10.2022
|1' -76'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|24.10.2022
|1' -72'
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|45'
|16.10.2022
|1' -81'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|37'
|09.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|03.10.2022
|1' -70'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|11.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|36' 36'
|04.09.2022
|1' -82'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|39'
|27.08.2022
|1' -65'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|1' -76'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)
|73'