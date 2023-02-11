Хави Гуэрра - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Гуэрра
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Гуэрра
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Барселона
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур