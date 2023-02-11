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    Хави Гуэрра - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Хави
    Фамилия Гуэрра
    Команда Валенсия
    Состав Молодежный
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 2003 (19 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Барселона 1:0 Валенсия Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    20.02.2023 Был в запасе Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
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