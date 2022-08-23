Хэйдон Робертс - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Хэйдон
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Хэйдон
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.08.2022
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)