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    Риккардо Стиванелло - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Риккардо
    Фамилия Стиванелло
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 2004 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 46' -90' Дженоа (Генуя) 0:1 Болонья (Болонья)
    24.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    21.01.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Болонья (Болонья)
    17.01.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Наполи (Неаполь)
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