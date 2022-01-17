Риккардо Стиванелло - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Стиванелло
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2004 (18 лет)
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Стиванелло
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|46' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|21.01.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|17.01.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Наполи (Неаполь)