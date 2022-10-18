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    Уильям Микельбренси - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Уильям
    Фамилия Микельбренси
    Команда Метц
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 74' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Гамбург (Гамбург)
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