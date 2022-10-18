Уильям Микельбренси - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Микельбренси
|Команда
|Метц
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Микельбренси
|Команда
|Метц
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|74' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Гамбург (Гамбург)