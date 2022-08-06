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    Рикардо Пепи - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Рикардо
    Фамилия Пепи
    Команда Аугсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аугсбург 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 1' -56' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:0 Аугсбург (Аугсбург)
    20.08.2022 68' -90' Аугсбург (Аугсбург) 1:2 Майнц (Майнц)
    13.08.2022 90' -90' Байер (Леверкузен) 1:2 Аугсбург (Аугсбург)
    06.08.2022 75' -90' Аугсбург (Аугсбург) 0:4 Фрайбург (Фрайбург)
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