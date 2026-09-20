Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
ПСВ
Рикардо Пепи
Статистика
€ 30 млн
Рикардо Пепи - статистика
ПСВ
9 января 2003 (23)
#9 | Нападающий
185 см
США
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 2
20.09.2026
ПСВ
1' - 10'
10'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
4 : 1
13.09.2026
Спарта
60' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Аякс
1 : 3
05.09.2026
ПСВ
1' - 63'
5'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кубок Америки 2024
Лига чемпионов 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Суперкубок Нидерландов 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Лига чемпионов 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Суперкубок Нидерландов 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
1' - 83'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
7
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+