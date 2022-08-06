Рикардо Пепи - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Пепи
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2003 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Пепи
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аугсбург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|1' -56'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|20.08.2022
|68' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|13.08.2022
|90' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|06.08.2022
|75' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:4
|Фрайбург (Фрайбург)