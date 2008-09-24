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    Артем Иванов - статистика

    Имя Артем
    Отчество Игоревич
    Фамилия Иванов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 1990 (33 года)
    Рост 174
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2008 1' -90' Рубин (Казань) 0:0
    (4:1)п    		 Амкар-Пермь (Пермь)
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