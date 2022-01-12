Базилио Ндонг - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Базилио
|Фамилия
|Ндонг
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Имя
|Базилио
|Фамилия
|Ндонг
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2022
|1' -90'
|Сенегал
|3:1
|Экваториальная Гвинея
|26.01.2022
|1' -120'
|Мали
|0:0
(5:6)п
|Экваториальная Гвинея
|20.01.2022
|1' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|16.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|12.01.2022
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Кот-д'Ивуар