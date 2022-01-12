Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мануэль Сапунга - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Мануэль
    Фамилия Сапунга
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 января 1992 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2022 Был в запасе Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    12.01.2022 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
    • Читайте нас: 
    11