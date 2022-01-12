Али Абид - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Али
|Фамилия
|Абид
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Али
|Фамилия
|Абид
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|1' -90'
|Мали
|2:0
|Мавритания
|48'
|16.01.2022
|1' -90'
|Тунис
|4:0
|Мавритания
|12.01.2022
|1' -90'
|Мавритания
|0:1
|Гамбия