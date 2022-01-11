Панутче Камара - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Панутче
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Панутче
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея-Бисау
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2022
|1' -69'
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Нигерия
|15.01.2022
|1' -88'
|Гвинея-Бисау
|0:1
|Египет
|11.01.2022
|85' -90'
|Судан
|0:0
|Гвинея-Бисау