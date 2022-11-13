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    Юсеф Белаили - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Юсеф
    Фамилия Белаили
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Оран
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 марта 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    59'
    26.02.2023 1' - 83' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    62'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 14 6 3 1 0
    Брест 6 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    59'
    26.02.2023 1' -83' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    62'
    05.02.2023 1' -74' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 1' -86' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    65'
    29.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    15.01.2023 1' -46' Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11'
    11.01.2023 65' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    01.01.2023 1' -72' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 1' -71' Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    40'
    13.11.2022 1' -72' Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    57' 66'
    05.11.2022 1' -73' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    33' 40' 63' 45'
    30.10.2022 1' -80' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    21.10.2022 1' -83' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 75' -90' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    10.09.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:0 Брест (Брест)
    04.09.2022 57' -90' Брест (Брест) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    64'
    31.08.2022 1' -73' Ренн (Ренн) 3:1 Брест (Брест)
    28.08.2022 1' -68' Брест (Брест) 0:7 Монпелье (Монпелье)
    21.08.2022 1' -66' Анжер (Анжер) 1:3 Брест (Брест)
    10' 65'
    14.08.2022 46' -90' Брест (Брест) 1:1 Марсель (Марсель)
    51'
    07.08.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 3:2 Брест (Брест)
    43'
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