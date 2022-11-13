Юсеф Белаили - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Юсеф
|Фамилия
|Белаили
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оран
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Юсеф
|Фамилия
|Белаили
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оран
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|59'
|26.02.2023
|1' - 83'
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|62'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|14
|6
|3
|1
|0
|Брест
|6
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|59'
|26.02.2023
|1' -83'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|62'
|05.02.2023
|1' -74'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.02.2023
|1' -86'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|65'
|29.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|15.01.2023
|1' -46'
|Монако (Монако)
|7:1
|Аяччо (Аяччо)
|11'
|11.01.2023
|65' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|01.01.2023
|1' -72'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|1' -71'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|40'
|13.11.2022
|1' -72'
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|57' 66'
|05.11.2022
|1' -73'
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|33' 40' 63' 45'
|30.10.2022
|1' -80'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.10.2022
|1' -83'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|16.10.2022
|75' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|10.09.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Брест (Брест)
|04.09.2022
|57' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|64'
|31.08.2022
|1' -73'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Брест (Брест)
|28.08.2022
|1' -68'
|Брест (Брест)
|0:7
|Монпелье (Монпелье)
|21.08.2022
|1' -66'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Брест (Брест)
|10' 65'
|14.08.2022
|46' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|51'
|07.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Брест (Брест)
|43'