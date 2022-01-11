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    Абделькадер Бедран - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Абделькадер
    Фамилия Бедран
    Команда Эсперанс
    Состав Основной
    Родной город Блида
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 1' -90' Кот-д'Ивуар 4:1 Алжир
    11.01.2022 1' -46' Алжир 0:0 Сьерра-Леоне
    35'
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