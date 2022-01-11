Абделькадер Бедран - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Абделькадер
|Фамилия
|Бедран
|Команда
|Эсперанс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Абделькадер
|Фамилия
|Бедран
|Команда
|Эсперанс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алжир
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|4:1
|Алжир
|11.01.2022
|1' -46'
|Алжир
|0:0
|Сьерра-Леоне
|35'