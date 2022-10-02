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    Мори Конате - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Мори
    Фамилия Конате
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Родной город Конакри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сент-Труйден 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 90' Шарлеруа 1:0 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Сент-Труйден 0:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    45'
    12.02.2023 89' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 19 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:2 Генк (Генк)
    26.02.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    19.02.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    45'
    12.02.2023 89' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    04.02.2023 88' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    22.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    19.10.2022 1' -63' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    63'
    15.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    07.10.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    60'
    02.10.2022 1' -79' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    17.09.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.09.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:2 Стандард (Льеж)
    03.09.2022 1' -90' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    20.08.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    14.08.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.07.2022 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    21'
    23.07.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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