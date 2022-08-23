Аарон Уайлдиг - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Уайлдиг
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Уайлдиг
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -71'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)
|49'