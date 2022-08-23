Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аарон Уайлдиг - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Аарон
    Фамилия Уайлдиг
    Команда Моркамб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюпорт Каунти 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -71' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 3:2 Портсмут (Портсмут)
    49'
    • Читайте нас: 
    11