Джона Аюнга - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Джона
|Фамилия
|Аюнга
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джона
|Фамилия
|Аюнга
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|19
|3
|1
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|60' -79'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.01.2023
|1' -61'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.01.2023
|67' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.12.2022
|1' -46'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|62'
|12.11.2022
|1' -78'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|47'
|09.11.2022
|75' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.11.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|68'
|29.10.2022
|1' -70'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|22.10.2022
|1' -79'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|15.10.2022
|1' -69'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|01.10.2022
|1' -76'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|76'
|18.09.2022
|1' -79'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|53'
|03.09.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|82'
|27.08.2022
|1' -67'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|33'
|20.08.2022
|1' -77'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|51'
|06.08.2022
|1' -78'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|53' 48'
|31.07.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|84'