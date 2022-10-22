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    Джона Аюнга - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Джона
    Фамилия Аюнга
    Команда Моркамб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 19 3 1 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 60' -79' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    18.01.2023 1' -61' Селтик (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    13.01.2023 67' -90' Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.12.2022 1' -46' Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    24.12.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 3:1 Абердин (Абердин)
    62'
    12.11.2022 1' -78' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    47'
    09.11.2022 75' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Сент-Джонстон (Перт)
    05.11.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 3:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    68'
    29.10.2022 1' -70' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    22.10.2022 1' -79' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Данди Юнайтед (Данди)
    15.10.2022 1' -69' Сент-Миррен (Пейсли) 0:0 Килмарнок (Килмарнок)
    01.10.2022 1' -76' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    76'
    18.09.2022 1' -79' Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Селтик (Глазго)
    53'
    03.09.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    82'
    27.08.2022 1' -67' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    33'
    20.08.2022 1' -77' Данди Юнайтед (Данди) 0:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    13.08.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    51'
    06.08.2022 1' -78' Абердин (Абердин) 4:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    53' 48'
    31.07.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
    84'
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